ЕС намерен утвердить 15-й пакет санкций до конца года

Страны Евросоюза планируют согласовать 15-й пакет антироссийских санкций до конца 2024 года. Постпреды стран блока намерены завершить свою часть переговоров 6 декабря, пишет Politico со ссылкой источники.

«Некоторые дипломаты считают, что соглашение будет достигнуто сегодня. Они надеются добиться окончательного одобрения до конца года», – говорится в статье.

Проект документа согласовывают на уровне постпредов ЕС в самом начале процедуры. После этого санкционные меры будет рассматривать Евросовет.

Как сообщал «Новый День», в рамках 15-го пакета санкций планируется запретить доступ к европейским портам и сервисам для 45 российских танкеров. В черный список также предложено внести более 50 физических лиц и 40 организаций.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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