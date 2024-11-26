Bloomberg: новый пакет санкций коснется более 45 нефтяных танкеров РФ

Новый пакет антироссийских санкций будет включать ограничения против более чем 45 нефтяных танкеров РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на документы Еврокомиссии.

В 15-й пакет санкций планируется включить запрет на доступ к европейским портам и сервисам для 45 российских танкеров. Под ограничения также попадут российские компании, занимающиеся перевозкой нефти.

«В рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических лиц и 40 организаций. Новый набор мер включает в себя запрет на вход в европейские порты и доступ к рискованным перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров», – цитирует документы агентство.

Большинство граждан, которым грозят санкции Евросоюза, это военнослужащие, руководители компаний ВПК. ЕС намерен применить торговые ограничения к 30 организациям, которые якобы помогают Москве получить технологии для создания оружия. Это компании из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Гонконга.

Лондон расширил список «теневого» флота России до 80 судов. Еще 30 нефтяных танкеров попали под санкции за перевозку российской нефти.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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