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Понедельник, 25 ноября 2024, 18:31 мск

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Британские власти пополнили список танкеров «теневого» флота России

Великобритания расширила список судов, которые попадают под санкции за перевозку российской нефти. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В санкционный перечень добавили еще 30 нефтяных танкеров, большинство из них ходят под российским флагом, восемь судов ходят под флагом Панамы, пять – зарегистрированы в Габоне. Также под санкции попали танкеры под флагами Сьерра-Леоне, Антигуа и Барбуды, Коморских островов, Барбадоса, Гвинеи и Либерии.

Таким образом, в списке, который в Лондоне называют «теневым» флотом России, значатся более чем 80 танкеров.

Ранее власти Панамы заявили, что лишат своего флага суда, перевозящие российский газ. Танкеры, попавшие под санкции, принадлежат сингапурским компаниям и занимаются перевозкой сжиженного природного газа (СПГ).

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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