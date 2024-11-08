Панама лишит танкеры своего флага из-за перевозки российского топлива

Панама лишит своего флага суда, перевозящие российский газ. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на морское управление страны.

Танкеры, попавшие под санкции, принадлежат сингапурским компаниям и занимаются перевозкой сжиженного природного газа (СПГ). Ранее эти суда попали под ограничения со стороны США за перевозку российского сырья.

Судовладельцы LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Gamma Shipping и LNG Delta Shipping, предположительно, имеют отношение к российской газовой компании «Новатэк», которая реализует проект «Арктик СПГ-2».

Ранее коммерческие производство на «Арктик СПГ-2» было приостановлено из-за нехватки газовозов ледового класса. Суда были заказаны на южнокорейской верфи, но получить их не удалось из-за санкций.

Панама, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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