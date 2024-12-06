Орбан назвал ошибкой отказ Киева от договора с Москвой в 2022 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ошибкой отказ киевского режима от мирных переговоров с Москвой в 2022 году. Он также подтвердил, что Украина приняла решение под влиянием США и Великобритании.

«Они выбрали неправильную стратегию в апреле 2022 года, когда можно было заключить мирное соглашение с Россией. Они сделали это под давлением англосаксов», – сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

В конце 2023 года в украинской переговорной делегации признали, что отказались от продолжения переговоров после уговоров возглавлявшего тогда британский кабмин Бориса Джонсона.

Американский журналист Такер Карлсон узнал, что Белый дом отправил Джонсона расстроить подписание договора. Руководивший российской делегацией Владимир Мединский напомнил, что после подготовки предварительного текста мирного договора в Киев приехали также главы Госдепа США и Пентагона.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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