Помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский, комментируя признания Давида Арахамии, заявил, что если бы Зеленский по требованию Запада не отказался от мира с Россией, он мог бы спасти сотни тысяч жизней, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Мединский сказал: «Да, действительно требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса, далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса. У России никогда не было цели завоевать Украину, а масштабные боевые действия развязали запад и президент Украины Владимир Зеленский, втянув страны в полноценный конфликт. Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну».

«Эти откровения Арахамии, конечно, делают ему честь. Я добавлю только, что после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные «хозяева». Насколько я помню, – глава Госдепартамента США, шеф Пентагона. Также Арахамия сам признался, что была сформирована какая-то группа советников, которые, собственно, и отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор. Таким образом, шанс закончить войну был упущен», – заявил помощник президента России и добавил: «Мир России с Украиной возможет при полном выполнении задач и целей СВО. Мое личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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