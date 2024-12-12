Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года

Избранный президент США Дональд Трамп признан человеком года по версии авторитетного американского журнала Time. Редакция издания опубликовала соответствующую обложку будущего номера в социальных сетях.

Трамп опередил в рейтингах таких известных политиков и бизнесменов, как Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На звание «человек года» также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и супруга британского принца Кейт Миддлтон.

Редакция присуждает звание человеку, который, по ее мнению, оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев – причем не обязательно позитивное.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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