Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года

Избранный президент США Дональд Трамп признан человеком года по версии авторитетного американского журнала Time. Редакция издания опубликовала соответствующую обложку будущего номера в социальных сетях.
Трамп опередил в рейтингах таких известных политиков и бизнесменов, как Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На звание «человек года» также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и супруга британского принца Кейт Миддлтон.
Редакция присуждает звание человеку, который, по ее мнению, оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев – причем не обязательно позитивное.
Нью-Йорк, Светлана Антонова
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