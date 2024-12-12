российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 декабря 2024, 17:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года

Фото из аккаунта Time в соцсетях

Избранный президент США Дональд Трамп признан человеком года по версии авторитетного американского журнала Time. Редакция издания опубликовала соответствующую обложку будущего номера в социальных сетях.

Трамп опередил в рейтингах таких известных политиков и бизнесменов, как Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На звание «человек года» также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и супруга британского принца Кейт Миддлтон.

Редакция присуждает звание человеку, который, по ее мнению, оказал наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев – причем не обязательно позитивное.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Трамп назвал глупостью дальнобойные удары по России и намекнул о своем «рычаге» давления на Москву / Маск назвал безумием выделение кредита Украине за счет доходов от российских активов / Трамп заявил, что разрабатывает концепцию завершения конфликта на Украине / США резко нарастили импорт шоколада из России / Трамп пригрозил выходом США из НАТО и сокращением военной помощи для Киева / В Кремле отреагировали на заявление Трампа по Украине / Трамп заявил, что Киев готов к урегулированию конфликта с Россией / Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,