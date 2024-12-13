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Йеменские хуситы нанесли удар беспилотниками по Израилю

Сана, Декабрь 13 (Новый День, Светлана Антонова) –Йеменские хуситы атаковали ударными беспилотниками цели в Ашкелоне, Тель-Авиве и на юге Израиля. Об этом сообщил военный представитель правящего на севере Йемена шиитское военно-политического движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

«Беспилотные силы йеменских вооруженных сил (хуситов) провело две военные операции: в ходе первой был нанесен удар по военной цели в оккупированном Ашкелоне, в ходе второй – по цели в оккупированной Яффе (на юге Тель-Авива)», – заявил представитель хуситов, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как уточняется, цели на юге Израиля хуситы атаковали БПЛА совместно с шиитскими группировками Ирака.

© 2024, РИА «Новый День»

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