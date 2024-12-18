Макрон возобновил консультации о европейских миротворцах на Украине

В Европейском союзе возобновились кулуарные консультации о возможной отправке на Украину военного контингента в качестве миротворческой миссии на случай прекращения огня. По данным источников Reuters, переговоры идут под руководством президента Франции Эммануэля Макрона.

Как отмечается, речь идет о контингенте до 100 тысяч военнослужащих. Авторы этой инициативы считают, что присутствие нескольких десятков тысяч солдат на Украине могло бы стать гарантией безопасности.

Агентство обращает внимание, что в ЕС есть разногласия по этому вопросу. Так, после переговоров с Макроном на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не планирует присоединяться к таким силам.

Париж, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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