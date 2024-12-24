При взрыве на заводе в Турции погибли 13 человек

В Турции произошло ЧП на заводе по производству взрывчатки. По последним данным, в результате погибли 13 человек, еще несколько получили ранения.

Взрыв прогремел на предприятии в турецкой провинции Балыкесир. Как сообщил губернатор региона Исмаил Устаоглу, инцидент произошел в районе Кареси.

Сначала сообщалось о 12 погибших и трех пострадавших. Затем число жертв аварии выросло до 13.

На месте работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего. Местные власти исключили возможность диверсии.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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