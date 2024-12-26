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Четверг, 26 декабря 2024, 15:36 мск

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Сломавшийся танкер заблокировал пролив Босфор

В проливе Босфор приостановлено движение в обе стороны из-за технических неполадок у танкера. Судно следовало в Россию. Об этом сообщили в министерстве транспорта Турции.

Двигатель танкера Cordelia Moon вышел из строя во время следования из порта Ялова. Судно длиной 274 метра под флагом Панамы направлялось в Новороссийск.

В результате транзит через пролив был приостановлен. Специалисты работают над устранением неполадок, сроки возобновления движения не называются.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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