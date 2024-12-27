В Германии признали свое бессилие перед «Орешником»

В немецкой прессе опубликованы выдержки из секретного доклада министерства иностранных дел ФРГ, в котором говорится о беззащитности Германии перед российским ракетным комплексом «Орешник».

«Горькое осознание: Германия будет беззащитна перед атакой «Орешника». Имея на вооружении системы Patriot, бундесвер в настоящее время не располагает эффективным средством защиты от таких баллистических ракет», – говорится в публикациях.

Как следует из доклада, система Patriot не подходит для борьбы с баллистической ракетой большой дальности «Орешник». Это объясняется скоростью приближения, маневренностью и многозарядностью российской боеголовки.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube