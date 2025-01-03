Следователи не смогли арестовать президента Южной Кореи

В Южной Корее представители управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц прекратили попытки арестовать президента страны Юн Сок Ёля.
Как сообщает агентство Yonhap, следователи, прибывшие к резиденции главы государства, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности Юн Сок Ёля.
Напомним, Юн Сок Ёль обвиняется в государственной измене после попытки ввести военное положение. Парламент Южной Кореи поддержал его импичмент.
Сеул, Светлана Антонова
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