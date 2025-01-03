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Пятница, 3 января 2025, 12:33 мск

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Следователи не смогли арестовать президента Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Фото агентства Yonhap

В Южной Корее представители управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц прекратили попытки арестовать президента страны Юн Сок Ёля.

Как сообщает агентство Yonhap, следователи, прибывшие к резиденции главы государства, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности Юн Сок Ёля.

Напомним, Юн Сок Ёль обвиняется в государственной измене после попытки ввести военное положение. Парламент Южной Кореи поддержал его импичмент.

Сеул, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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