Президенту Южной Кореи объявили импичмент

Национальная ассамблея (парламент) Южной Кореи в субботу проголосовала за импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который стал подозреваемым в госизмене после попытки ввести военное положение в стране. По данным агентства «Ренхап», предложение об импичменте Юну поддержали 204 парламентариев, 85 высказались против, трое воздержались. Еще восемь голосов признаны недействительными.

Теперь конституционный суд Южной Кореи должен будет решить, правомочно ли решение парламента. На рассмотрение вопроса об отрешении президента от должности у судей будет шесть месяцев. Временно исполнять обязанности президента будет премьер-министр Хан Док Су.

Напомним, Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил военное положение ради «удержания либерального конституционного строя» на фоне попыток оппозиции сместить ряд чиновников. Парламент страны единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Основная оппозиционная Демократическая партия потребовала немедленной отставки президента. Голосование об импичменте в корейском парламенте на прошлой неделе провалилось из-за бойкота со стороны правящей партии. Перед этим заседанием Юн Сок Ёль извинился перед согражданами и заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о сроке его полномочий, правящей партии и правительству.

10 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию с призывом в срочном порядке арестовать президента республики и еще семь официальных лиц по делу о госизмене.

Сеул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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