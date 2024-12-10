Парламент Южной Кореи потребовал арестовать президента республики

Парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию с призывом в срочном порядке арестовать президента республики Юн Сок Ёля и еще семь официальных лиц по делу о государственной измене при попытке ввести в стране военное положение.

Ранее стало известно, что корейский президент официально получил статус подозреваемого в госизмене.

Напомним, Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил военное положение ради «удержания либерального конституционного строя» на фоне попыток оппозиции сместить ряд чиновников. Парламент страны единогласно проголосовал за отмену военного положения.

Основная оппозиционная Демократическая партия потребовала немедленной отставки президента. Голосование об импичменте в корейском парламенте провалилось из-за бойкота со стороны правящей партии. Перед этим заседанием Юн Сок Ёль извинился перед согражданами и заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о сроке его полномочий, правящей партии и правительству.

Сеул, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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