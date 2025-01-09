Байден отменил зарубежную поездку из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку за рубеж из-за чрезвычайной ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер должен был посетить Италию с 9 по 12 января и встретиться с премьером Джорджой Мелони и папой римским Франциском. Однако визит пришлось отменить из-за лесных пожаров в Калифорнии. Поездка в Италию должна была стать последним заграничным путешествием Байдена перед отставкой.

В Лос-Анджелесе третьи сутки бушуют лесные пожары. На данный момент известно о пяти погибших. Огонь уничтожил уже более 1000 построек. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, около миллиона остались без электроснабжения.

Пожар разрушает элитный район Пасифик-Палисейдс, между Санта-Моникой и Малибу, где расположены особняки голливудских знаменитостей. Также огонь угрожает Аллее Славы. В опасном районе находится и кинотеатр «Долби», где проводится церемония вручения Оскар.

Президент Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии и утвердил федеральную помощь по просьбе губернатора Гэвина Ньюсома. В свою очередь глава штата заявил, что ситуация крайне опасна и развивается стремительно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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