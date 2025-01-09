В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета

В США в аэропорту столкнулись два лайнера. По предварительным данным, пострадавших нет, но самолетам требуется ремонт. Об этом сообщают американские СМИ.
Инцидент произошел в воздушной гавани Чикаго. Борт авиакомпании American Airlines, вылетавший в Лос-Анджелес, при рулении задел хвост самолета United Airlines, который должен был отправиться в Гонолулу.
В результате столкновения никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали, они отправились в пункты назначения другими самолетами.
Поврежденным судам требуется ремонт. Проводится расследование причин произошедшего.
Чикаго, Зоя Осколкова
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