В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета

В США в аэропорту столкнулись два лайнера. По предварительным данным, пострадавших нет, но самолетам требуется ремонт. Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в воздушной гавани Чикаго. Борт авиакомпании American Airlines, вылетавший в Лос-Анджелес, при рулении задел хвост самолета United Airlines, который должен был отправиться в Гонолулу.

В результате столкновения никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали, они отправились в пункты назначения другими самолетами.

Поврежденным судам требуется ремонт. Проводится расследование причин произошедшего.

Чикаго, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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