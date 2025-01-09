российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 января 2025, 13:03 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета

В США в аэропорту столкнулись два лайнера. По предварительным данным, пострадавших нет, но самолетам требуется ремонт. Об этом сообщают американские СМИ.

Инцидент произошел в воздушной гавани Чикаго. Борт авиакомпании American Airlines, вылетавший в Лос-Анджелес, при рулении задел хвост самолета United Airlines, который должен был отправиться в Гонолулу.

В результате столкновения никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали, они отправились в пункты назначения другими самолетами.

Поврежденным судам требуется ремонт. Проводится расследование причин произошедшего.

Чикаго, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

США отказались платить взнос в WADA / Байден отменил зарубежную поездку из-за пожаров в Лос-Анджелесе / «Девочка, неважно, что ты говоришь»: Маск насмехается над Трюдо из-за его ответа Трампу / В США зарегистрирована первая смерть от птичьего гриппа / Блинкен признал, что Вашингтон начал тайно вооружать Киев задолго до СВО / Небензя оценил сигналы от Трампа о сделке по Украине / На Западе с тревогой ожидают скорый обвал обороны ВСУ / Захарова обвинила США в остановке транзита российского газа в Европу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,