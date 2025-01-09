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Администрация Байдена подготовила прощальный подарок для Киева

Архив. Фото: пресс-служба Белого дома

Администрация уходящего президента США Джо Байдена выделит новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. Как объявил сегодня глава Пентагона Ллойд Остин, эта поддержка направлен на снабжение переданных Киеву истребителей F-16.

Выступая по итогам заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии, Остин также сообщил, что в новый пакет вошли, в числе прочего, зенитные ракеты, танковые мостоукладчики, стрелковое оружие и боеприпасы, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

Берлин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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