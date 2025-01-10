Уголовный суд в Нью-Йорке вынес приговор Трампу

Уголовный суд Нью-Йорке вынес избранному президенту США Дональду Трампу обвинительный приговор по делу о подлоге финансовой документации, чтобы скрыть выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на её молчание об их сексуальной связи.

Как отмечают американские СМИ, приговор предполагает безусловное освобождение Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые могли бы помещать занять ему пост президента.

Таким образом Трамп стал первым в истории осужденным бывшим президентом США, после инаугурации 20 января станет первым человеком с судимостью, занявшим пост главы американского государства.

Комментируя решение суда, Трамп заявил, что это «событие было отвратительным фарсом», который спровоцировали его противники из Демократической партии, и пообещал подать апелляцию «на этот обман».

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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