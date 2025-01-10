российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 января 2025, 20:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Уголовный суд в Нью-Йорке вынес приговор Трампу

Фото: Reuters

Уголовный суд Нью-Йорке вынес избранному президенту США Дональду Трампу обвинительный приговор по делу о подлоге финансовой документации, чтобы скрыть выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на её молчание об их сексуальной связи.

Как отмечают американские СМИ, приговор предполагает безусловное освобождение Трампа от тюремного заключения, штрафа или условного срока, а также иных ограничений, которые могли бы помещать занять ему пост президента.

Таким образом Трамп стал первым в истории осужденным бывшим президентом США, после инаугурации 20 января станет первым человеком с судимостью, занявшим пост главы американского государства.

Комментируя решение суда, Трамп заявил, что это «событие было отвратительным фарсом», который спровоцировали его противники из Демократической партии, и пообещал подать апелляцию «на этот обман».

Нью-Йорк, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

США объявили о новых «значимых» санкциях против России / Зеленский надеется на гарантии безопасности от США / Тушивший пожар в Лос-Анджелесе самолет столкнулся с дроном / Шольц пытается перечить Трампу / Администрация Байдена подготовила прощальный подарок для Киева / Кремль подтвердил готовность Путина к диалогу с Трампом / В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета / США отказались платить взнос в WADA

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,