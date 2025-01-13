Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав после США и Китая

Россия заняла третье место в рейтинге стран, способных вести войну на море. Об этом свидетельствует индекс военно-морского флота (ИВФ), рассчитанный ИМЭМО РАН по итогам 2024 года.

Возглавляют рейтинг США, на долю американских ВМС приходится 30% военно-морского потенциала мира. На втором месте – Китай (14,2%). Россия замыкает тройку лидеров с показателем 7,6%, передает РИА «Новости».

При расчете индекса учитывалась совокупность сил и средств, способных вести войну на море, не зависимо от их ведомственной принадлежности. Анализ военных флотов не следует интерпретировать как оценку боевой эффективности конкретного ВМФ, пояснили составители рейтинга.

В десятку также пошли Япония, Южная Корея, Великобритания, КНДР, Индия, Франция и Турция.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube