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Понедельник, 13 января 2025, 20:31 мск

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Пентагон признал успехи российской армии

Фото Минобороны

Россия достигла дополнительных успехов на поле боя в рамках специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Как вам известно, что мы видим на поле боя, так это то, что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке», – цитирует его слова ТАСС.

В то же время Райдер отметил, что пока США не готовы предоставить новую военную помощь Киеву перед уходом администрации президента США Джо Байдена. «Мне нечего объявить с подиума», – сказал представитель Пентагона (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, оставшиеся средства действующей администрации, выделенные ранее конгрессом на военную помощь Украине, перейдут будущим властям США во главе с Дональдом Трампом.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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