Гренландия собирается брать деньги за проезд по ее арктическому пути

Гренландия собирается брать плату с судов, проходящих через ее арктические воды. Об этом заявил местный депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.

«У нас много рыбаков, и мы должны иметь возможность проверять рыболовные суда вокруг нашего острова, но мы также должны использовать наше право на наших водных путях, как вы это делаете в России. Вы берете плату и сопровождаете все суда, проходящие через ваши арктические воды. Мы сделаем то же самое», – сказал парламентарий РИА «Новости».

Ранее Росатом предложил ввести с 2028 года арктический сбор для грузоотправителей по Северному морскому пути (СМП). Как считают в госкорпорации, этот шаг позволит финансировать строительство ледоколов, так как сейчас средств не хватает. Тем временем, объем грузоперевозок по СМП в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 млн тонн.

Нуук, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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