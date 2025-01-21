При пожаре в отеле в Турции три человека погибли и более 20 пострадали

На турецком горнолыжном курорте произошел крупный пожар. По предварительным данным, погибли три человека и пострадал 21. Об этом сообщают местные СМИ.
Возгорание произошло на курорте Карталкая в провинции Болу. Пламя быстро охватило гостиницу. Постояльцев эвакуировали.
На место прибыли множество пожарных расчетов и медицинских бригад. В операции задействовали вертолеты.
Российское посольство не получало информации о пострадавших или погибших при пожаре россиянах, передает РИА «Новости».
Анкара, Зоя Осколкова
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