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Вторник, 21 января 2025, 10:35 мск

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При пожаре в отеле в Турции три человека погибли и более 20 пострадали

На турецком горнолыжном курорте произошел крупный пожар. По предварительным данным, погибли три человека и пострадал 21. Об этом сообщают местные СМИ.

Возгорание произошло на курорте Карталкая в провинции Болу. Пламя быстро охватило гостиницу. Постояльцев эвакуировали.

На место прибыли множество пожарных расчетов и медицинских бригад. В операции задействовали вертолеты.

Российское посольство не получало информации о пострадавших или погибших при пожаре россиянах, передает РИА «Новости».

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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