Генсек ООН опасается обострения обстановки вокруг Ирана

Обстановка вокруг Ирана и его ядерной программы может сильно обостриться, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава международной организации выразил надежду, что «Иран ясно понимает, что должен четко показать, что не стремится обладать ядерным оружием».

«Однако есть вероятность того, что ситуация будет развиваться не таким образом, а в сторону эскалации: в сторону конфликта, который способен охватить весь регион», – предупредил генсек ООН (цитата по «Интерфаксу»).

Как отмечается, заявление Гутерриша прозвучало на фоне сообщений СМИ о планах новой администрации США придерживаться жесткого подхода к Ирану и активно вводить против него санкции. При этом в Тегеране неоднократно подчеркивали, что ядерное оружие страну не интересует.

Давос, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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