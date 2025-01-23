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Генсек НАТО пообещал, что Европа заплатит за американское оружие для Украины

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Европа готова заплатить за американское оружие, которое поставляется для киевского режима. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, участие Вашингтона в этом процессе необходимо, а позиция президента США Дональда Трампа, что ЕС должен платить больше – оправдана.

«Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе. Если эта новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину со своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден. Мы должны быть готовы это сделать», – цитирует Reuters слова генсека НАТО.

При этом Рютте согласился с позицией Трампа, что Европа должна больше платить за поддержку Украины, поскольку находится ближе к зоне этого глобального конфликта, чем США.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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