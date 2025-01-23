Генсек НАТО пообещал, что Европа заплатит за американское оружие для Украины

Европа готова заплатить за американское оружие, которое поставляется для киевского режима. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, участие Вашингтона в этом процессе необходимо, а позиция президента США Дональда Трампа, что ЕС должен платить больше – оправдана.

«Что касается Украины, нам также необходимо, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе. Если эта новая администрация Трампа готова продолжать снабжать Украину со своей оборонно-промышленной базы, то счет оплатят европейцы, я в этом абсолютно убежден. Мы должны быть готовы это сделать», – цитирует Reuters слова генсека НАТО.

При этом Рютте согласился с позицией Трампа, что Европа должна больше платить за поддержку Украины, поскольку находится ближе к зоне этого глобального конфликта, чем США.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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