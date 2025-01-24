В США построят бункер для богачей с боулингом и скалодромом

В США построят бункер на случай глобальной катастрофы. Место в элитном убежище можно приобрести за 20 млн долларов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Бункер сможет вместить 625 человек. При этом им будут предоставлены наилучшие условия для проживания. В убежище постоят бассейн, боулинг и скалодром, а также оборудуют медицинский блок, оснащенный оборудованием с искусственным интеллектом. Постояльцы смогут наслаждаться лучшим сервисом и высокой кухней.

Элитная крепость будет расположена в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома. Однако в компании, занимающейся строительством бункера, заявили, что это чистое совпадение и никак не связано с международным напряжением и страхом возможной Третьей мировой войны.

Предположительно, возведение убежища обойдется в 300 млн долларов. Стройку планируется завершить в 2026 году. Каждому, что пожелает там расположиться, придется выложить 20 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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