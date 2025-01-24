В США обрушилось хранилище с десятками тысяч тонн зерна

В США обрушилось огромное зернохранилище. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины и оценивают ущерб.
Инцидент произошел в штате Огайо. Зерновой бункер объемом в 1 млн бушелей, что соответствует примерно 25,4 тыс. тонн, обрушился вечером. На расположенных рядом зданиях также зафиксированы повреждения.
Зернохранилище принадлежит компании Andersons, которая занимает седьмое место по объему хранения зерновых в США. Проводится расследование произошедшего.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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