В США обрушилось хранилище с десятками тысяч тонн зерна

В США обрушилось огромное зернохранилище. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины и оценивают ущерб.

Инцидент произошел в штате Огайо. Зерновой бункер объемом в 1 млн бушелей, что соответствует примерно 25,4 тыс. тонн, обрушился вечером. На расположенных рядом зданиях также зафиксированы повреждения.

Зернохранилище принадлежит компании Andersons, которая занимает седьмое место по объему хранения зерновых в США. Проводится расследование произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube