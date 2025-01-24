российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 января 2025, 16:00 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США обрушилось хранилище с десятками тысяч тонн зерна

В США обрушилось огромное зернохранилище. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты устанавливают причины и оценивают ущерб.

Инцидент произошел в штате Огайо. Зерновой бункер объемом в 1 млн бушелей, что соответствует примерно 25,4 тыс. тонн, обрушился вечером. На расположенных рядом зданиях также зафиксированы повреждения.

Зернохранилище принадлежит компании Andersons, которая занимает седьмое место по объему хранения зерновых в США. Проводится расследование произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

В США построят бункер для богачей с боулингом и скалодромом / В Конгрессе предложили дать возможность Трампу избраться на третий срок / Киев уже готов: Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине зависит от Москвы / Трамп решил добиться снижения цен на нефть для мира на Украине / В США подросток открыл стрельбу в школе, а затем покончил с собой / В Лос-Анджелесе эвакуируют более 30 тысяч человек из-за нового пожара / В США мужчина ранил четверых полицейских / «Давайте покончим с этой войной...» Трамп призвал Россию согласиться на сделку по Украине и припугнул санкциями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,