Вашингтон отказался от поддержки независимости Тайваня

Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и надеется на решение проблемы мирным путем. Об этом госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китайской народной республики Ван И.

«США не поддерживают независимость Тайваня и надеются, что тайваньский вопрос может быть решен мирным путем, приемлемым для обеих сторон Тайваньского пролива», – заявил Рубио, слова которого приводит МИД КНР (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Соблюдение принципа «одного Китая» – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Вашингтон поддерживает прямые тесные контакты с Тайбэем и поставляет властям острова вооружения на случай возможного вооруженного конфликта с Китаем.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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