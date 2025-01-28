Трамп разрешит добывать нефть в заповедниках Аляски

Заповедники Аляски вновь откроют для нефтедобытчиков. О таких планах заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер ранее говорил, что намерен подписать указы, направленные на поддержку отраслей нефти и газа. Трамп собирается отменить ограничения на бурение на шельфе и федеральных землях, которые ввел его предшественник Джо Байден.

В ходе своего выступления перед фракцией правящей Республиканской партии палаты представителей конгресса в Майами Трамп заявил, что планирует возобновить добычу нефти и газа в Национальном Арктическом заповеднике штата Аляска.

«И мы сделаем это очень быстро. Теперь я думаю, что сделаю это с помощью исполнительного указа, потому что они не проводили это через конгресс», – подчеркнул глава Белого дома.

Президент США считает, что данный шаг позволит Штатам увеличить свою долю на азиатском рынке. По словам Трампа, это крупнейшее месторождение, «потенциально самое крупное в мире, больше Саудовской Аравии».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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