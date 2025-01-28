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Вторник, 28 января 2025, 20:21 мск

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Экс-госсекретарь США решил написать мемуары о кризисах при Байдене

Фото Associated Press

Бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен решил написать мемуары о своей работе в администрации Джо Байдена и о международных кризисах в период с 2021 по 2025 годы, включая украинский конфликт.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на заявление издательской группы, Блинкен «предложит первый откровенный взгляд изнутри администрации на то, что действительно произошло перед вторжением РФ на Украину».

Также в книге бывший госсекретарь расскажет и об отношениях с Китаем, конфликте в секторе Газа и других кризисных ситуациях, с которыми столкнулась администрация Байдена.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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