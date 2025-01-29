США исключили ряд программ из заморозки помощи другим странам

США расширили список программ помощи, которые не попадают под блокировку. Первоначальный вариант запрета поставил под угрозу распределение лекарств и продовольствия в нуждающихся странах. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

В частности, Госдепартамент США разрешил оказывать другим странам жизненно важную гуманитарную помощь в виде лекарств, медицинских услуг, продуктов питания, жилья и поддержки в обеспечении прожиточного минимума.

«Это исключение не распространяется на деятельность, связанную с абортами, конференциями по планированию семьи, административными расходами, гендерными программами или идеологической программы DEI (многообразия, равенства и инклюзивности), трансгендерными операциями или другой помощью, не связанной со спасением жизни», – говорится в служебной записке госсекретаря Марко Рубио.

Неделей ранее США приостановили на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Всем сотрудникам Госдепартамента было предписано издать распоряжение «о прекращении работы» почти по всем «существующим грантам на иностранную помощь», однако, в распоряжении присутствовали и исключения. В частности, программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены.

Заморозка иностранной помощи на три месяца напрямую не коснулась финансирования военных поставок Украине, которыми занимается Пентагон, но затронула ряд гражданских программ. Американские дипломаты просили исключить из приказа Рубио программы помощи Киеву, но пока не известно, будет ли запрос одобрен.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube