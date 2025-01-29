В Индии 15 человек погибли в давке на фестивале

В Индии 15 человек погибли во время фестиваля, где началась давка. Несколько десятков человек получили травмы. Об этом сообщает Channel News Asia.

Инцидент произошел в городе Праяградж. Жители собрались на фестивале Кумбха-мела. В какой-то момент под напором толпы не выдержали ограждения. В результате началась паника, возникла давка.

На данный момент известно о 15 погибших. Несколько десятков человек госпитализированы с различными травмами, среди них есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

В январе в храме Тирумалы Венкатешвары в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии во время религиозного фестиваля произошла давка. По последним данным, шесть человек получили смертельные травмы, еще около 40 пострадали.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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