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Норвегия решила наращивать военное присутствие у границ России

Фото: FreePik

Норвегия планирует создать отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

«Сейчас новая линия НАТО – нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке и поэтому теперь создаем бригаду Финнмарка», – сказал в интервью газете VG, которое цитирует РИА «Новости».

Эйде пояснил, что решение следует «рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения».

Стоит отметить, что с 1950-х годов власти Норвегии ввели внутренние ограничения на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом с Россией. В частности, был введен запрет на проведение учений НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Граница проходит по городу Хаммерфест.

Осло, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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