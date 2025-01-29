российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 января 2025, 18:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Дания увеличит финансирование обороны в Арктике

Фото: freepik.com

Правительство Дании планирует направить на повышение своей обороноспособности в Арктике и Северной Атлантике, в том числе для защиты Гренландии, 1,6 млрд евро.

Местные СМИ интерпретируют такое решение как ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию. Однако, как отмечает «Интерфакс», эти траты были запланированы ранее.

Сообщается, что Дания намерена закупить беспилотники и профинансировать дополнительные спутниковые возможности, а также принять на вооружение четыре патрульных корабля класса Thetis.

Копенгаген, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Норвегия решила наращивать военное присутствие у границ России / Евросоюз планирует отключить от SWIFT около 15 российских банков / «Мона Лиза» в парижском Лувре получит особое место / Запад попытается затянуть конфликт на Украине: это выгодно НАТО / «Трамп не получит Гренландию»: глава МИД Дании возразил президенту США / «Северный поток 2» законсервируют / Премьер-министр Сербии объявил об отставке / В Швеции неизвестный пытался въехать на территорию посольства России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,