Дания увеличит финансирование обороны в Арктике

Правительство Дании планирует направить на повышение своей обороноспособности в Арктике и Северной Атлантике, в том числе для защиты Гренландии, 1,6 млрд евро.

Местные СМИ интерпретируют такое решение как ответ на недавние заявления президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию. Однако, как отмечает «Интерфакс», эти траты были запланированы ранее.

Сообщается, что Дания намерена закупить беспилотники и профинансировать дополнительные спутниковые возможности, а также принять на вооружение четыре патрульных корабля класса Thetis.

Копенгаген, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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