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Центральное разведывательное управление США сокращает сотрудников

Фото: www.cia.gov

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем сотрудникам подать заявление об увольнении и получить компенсацию в размере зарплаты за восемь месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, агентство выполняет распоряжение президента США Дональда Трампа по сокращению штата федерального правительства. Ранее под сокращение попали около 20 тысяч федеральных чиновников.

Кроме того, по словам помощника директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, управление приостановило набор новых сотрудников, даже тех, кому уже поступило предложение об устройстве на работу.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа потребовала от некоторых высокопоставленных членов Федерального бюро расследований (ФБР) уйти в отставку. В случае, если требование не будет выполнено, должностных лиц сократят принудительно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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