Украина получила через USAID помощь на $35 млрд

С начала специальной военной операции на Украине американское агентство по международному развитию (USAID) оказала Киеву помощь на сумму $35 млрд. Об этом пишет портал Defense One, ссылаясь на данные самой организации.

В публикации отмечается, USAID также сыграло важную роль в предоставлении Украине кредита на сумму $20 млрд за счет предполагаемых доходов от замороженных российских активов.

Как пояснил изданию бывший высокопоставленный правительственный чиновник, USAID сыграло важную роль в усилиях по учету американского оружия и другой помощи, которая оказывалась Киеву.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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