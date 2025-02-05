Аргентина покидает ВОЗ

Аргентина решила выйти из Всемирной организации здравоохранении. Об этом сообщил официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. По его словам, деятельность этой международной структуры организации вызывает нарекания особенно во время пандемии.

«Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более – в наше здоровье», – сказал Адорни, слова которого приводит РИА «Новости».

Представитель главы государства пояснил, что Аргентина не получает финансирования от ВОЗ, а поэтому выход из организации не приведет к потере средств для страны и не повлияет на качество медицинского обслуживания.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, поскольку, как считает его администрация, организация требует от США слишком большого финансирования.

Буэнос-Айрес, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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