В аэропорту в США столкнулись два самолета Boeing

В аэропорту Сиэтла столкнулись два самолета Boeing. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится расследование.
Прилетевший из Токио борт Boeing 787 Dreamliner задел правым крылом хвост стоявшего Boeing 737 Delta. В этот момент второй самолет ожидал противообледенительной обработки и должен был направиться в мексиканский город Пуэрто-Вальярта.
Пассажирам пришлось покинуть салон и пересесть в другой лайнер. Оба судна получили повреждения. В результате столкновения никто не пострадал.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило некоторые рейсы из-за инцидента, проводится расследование.
Сиэтл, Зоя Осколкова
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