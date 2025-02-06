В аэропорту в США столкнулись два самолета Boeing

В аэропорту Сиэтла столкнулись два самолета Boeing. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится расследование.

Прилетевший из Токио борт Boeing 787 Dreamliner задел правым крылом хвост стоявшего Boeing 737 Delta. В этот момент второй самолет ожидал противообледенительной обработки и должен был направиться в мексиканский город Пуэрто-Вальярта.

Пассажирам пришлось покинуть салон и пересесть в другой лайнер. Оба судна получили повреждения. В результате столкновения никто не пострадал.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило некоторые рейсы из-за инцидента, проводится расследование.

Сиэтл, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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