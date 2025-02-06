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Четверг, 6 февраля 2025, 20:41 мск

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МВФ планирует выделить Киеву ещё почти миллиард долларов

Фото: пресс-служба МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) планирует выделить Украине $900 млн после пересмотра действующей кредитной программы. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

«В случае завершения следующего пересмотра и одобрения (исполнительным) советом, Украина получит доступ к порядка 900 миллионам долларов», – цитирует ее слова РИА «Новости».

В конце декабря 2024 года Киев получил очередной транш МВФ в размере $1,1 млрд в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF), по которому было украинским властям предоставлено $9,8 млрд.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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