Трамп лично представит план США по решению украинского кризиса

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог опроверг сообщения источников западных СМИ о его намерении презентовать план по урегулированию украинского конфликта на следующей неделе. По его словам, это сделает лично глава американского государства.

«Да, мы собираемся на Мюнхенскую конференцию по безопасности на следующей неделе. На другом новостном канале появилось сообщение, что мы собираемся представить мирный план на следующей неделе. Нет, не собираемся. Я вообще не разговаривал с этим новостным каналом. И знаете, человек, который представит мирный план – это президент Соединенных Штатов», – сказал он в интервью телеканалу Newsmax, которое цитирует ТАСС.

Стоит отметить, что сегодня Трамп вновь заявил о прогрессе в переговорах по решению украинского кризиса. «Мы очень напряженно работаем. И, думаю, добиваемся прогресса в том, чтобы обеспечить остановку этого», – заявил американский лидер.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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