На Аляске пропал пассажирский самолет

На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту. Проводится поисково-спасательная операция.

Самолет Cessna Caravan авиакомпании Bering Air вылетел из Уналаклита и направлялся в город Ном, расположенный на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. В какой-то момент связь с воздушным судном была потеряна.

На борту находились девять пассажиров и пилот.

На поиски пропавшего самолета отправились служащие национальной гвардии, береговой охраны и военные. Пока спасательная операция разворачивается на земле, так как задействовать авиацию невозможно из-за погодных условий.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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