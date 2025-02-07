Американка выдавала себя за сестру-близнеца, устроившую смертельную аварию

В США женщина пыталась выдать себя за сестру-близнеца, чтобы спасти ее от тюрьмы. Об этом сообщают местные СМИ.

В штате Небраска две сестры Сара и Саманта ехали в автомобиле и спровоцировали аварию, в которой погибли двое детей. Прибывшие на место полицейские задержали находившуюся за рулем женщину.

В ходе расследования выяснилось, что под арест попала невиновная. Сара пыталась прикрыть свою близняшку, чтобы спасти от тюрьмы. В момент аварии находившаяся за рулем Саманта была в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские раскрыли заговор по футболке, в которой был водитель. По словам свидетелей, брендированная одежда сотрудника супермаркета была на водителе, Сара же была одета в другие вещи во время задержания.

Кроме того, в браузере Саманты в истории поиска обнаружили запросы: «Если вы собьете повозку и убьете двух человек, попадете ли вы в тюрьму» и «Как заблокировать айфон, который забрали полицейские». Помимо этого, в распоряжении полиции оказалась запись разговора сестер, в котором женщины обсуждали, что их невозможно отличить.

По версии следствия, Сара решила прикрыть сестру, потому что ранее Саманта не раз выручала ее и следила за ее детьми, когда та сидела в тюрьме.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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