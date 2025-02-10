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Понедельник, 10 февраля 2025, 20:41 мск

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Президент Румынии уходит в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о своей отставке. По его словам, это решение необходимо, чтобы предотвратить политический кризис в стране.

«Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности, и в Румынии начнется кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента... Чтобы избавить Румынию от этого кризиса… я покину свой пост послезавтра, 12 февраля», – заявил Йоханнис, которого цитирует РИА «Новости».

По его словам, референдум отрицательно бы повлиял на внутреннюю и внешнюю политику и привел бы к разделению общества, а Румыния может стать «посмешищем для всего мира».

Мандат Йоханниса на посту президента был завершен 21 декабря 2024 года. Он продолжает исполнять свои обязанности до завершения повторных выборов главы государства, которые запланированы на 4 мая.

Бухарест, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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