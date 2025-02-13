Эстония готовит проект объездной дороги у границ РФ

Таллин планирует начать в 2026 году строительство объездной дороги вокруг «Саатсеского сапога» – части Псковской области, после этого нынешняя автотрасса через территорию РФ будет закрыта.

Начать строительство планируется в следующем году, а завершить новый участок от Вярска до Саатса надеются к 2028 году. После этого нынешняя дорога, проходящая по территории Российской Федерации, будет закрыта, передает «Прайм» со ссылкой на эстонские СМИ.

Как уточняется, в настоящее время ведется проектирование, однако процесс усложняется природоохранными ограничениями и близостью к государственной границе.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии планируют потратить около 7 млн евро на возведение пограничного ограждения вокруг «Саатсеского сапога».

Таллинн, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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