Рубио вылетел в Германию на резервном самолете из-за неисправности

Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден отправиться в Германию на более компактном воздушном судне из-за неисправности основного борта. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Госдепа.

Ранее в самолете, на котором летел Рубио, была выявлена техническая неисправность. Было решено отправить лайнер на объединенную авиабазу Эндрюс для диагностики и ремонта.

В результате глава Госдепа отправился на резервном самолете на Мюнхенскую конференцию, а также на Ближний Восток. По данным СМИ, этот лайнер немного меньше основного борта.

Сегодня Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой Вашингтон представит план по урегулированию украинского кризиса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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