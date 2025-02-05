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Западные СМИ узнали, когда Вашингтон представит план по Украине

Вашингтон представит план по урегулированию украинского кризиса на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что «черновик» решения проблемы озвучит союзникам спецпосланник президента США Кит Келлог. Собеседники агентства не уточнили, в каком формате произойдет презентация.

Стоит отметить, американский лидер Дональд Трамп в последние дни неоднократно заявлял о хорошем продвижении переговоров по Украине. Сегодня в Кремле подтвердили контакты с Вашингтоном по этой проблеме. «Контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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