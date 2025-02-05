В Кремле заявили об интенсификации контактов России и США по Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об «очень хороших» и «конструктивных» переговорах с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что контакты с американской администрацией по Украине ведутся по линии отдельных ведомств, и они активизировались в последнее время.

«Я здесь могу сказать следующее: контакты по линии отдельных ведомств, действительно, есть. В последнее время они интенсифицировались. Каких-то других деталей сказать не могу», – сказал Песков журналистам.

Напомним, американский лидер на пресс-конференции в Белом доме 4 февраля заявил, что Вашингтон проводит «очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине» с Москвой и Киевом. При этом Трамп не уточнил, кто именно принимает участие в этих переговорах. Ранее, 3 февраля, президент США заявлял о достижении «большого прогресса» в урегулировании конфликта на Украине. При этом он не пояснил, что конкретно имел в виду.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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