Трамп вновь заявил об «очень хороших переговорах» по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет «конструктивные переговоры» с Россией и Украиной о завершении конфликта. Заявление прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме

«Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством», – приводит слова американского лидера ТАСС. При этом Трамп не уточнил, кто именно участвует в этих переговорах.

В то же время президент США признал, что урегулирование украинского кризиса – «сложная проблема». Трамп заявил, что надеется решить украинскую проблему «в не слишком отдаленном будущем», передает «Интерфакс».

Ранее, 3 февраля, американский лидер заявлял о достижении «большого прогресса» в урегулировании конфликта на Украине. При этом он не пояснил, что конкретно имел в виду. Трамп также отметил, что переговоры с Москвой и Киевом по разрешению конфликта проходят «очень хорошо».

Ранее президент США неоднократно заявлял о намерении прекратить украинский конфликт, обращая внимание, что Киев готов к «сделке». При этом он отмечал, что намерен как можно скорее провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле меж тем пока не получали от американской администрации никаких сигналов по контактам президентов двух стран.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube