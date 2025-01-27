Москва не получала сигналов по контактам Путина и Трампа – Песков

В Кремле пока получали от администрации США никаких сигналов по контактам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-атташе главы российского государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что в Москве сохраняется готовность организовать переговоры двух лидеров.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов, поэтому мы работаем, что называется, по своему графику. Готовность сохраняется. Такая же готовность, насколько мы слышали, сохраняется и с американской стороны. По всей видимости, требуется определенное время», – сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о возможном месте встречи Путина с Трампом, представитель Кремля сказал, что обычно это «обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор».

Ранее Песков заявлял, что Владимир Путин готов к разговору с американским коллегой Дональдом Трампом – Москва ждет сигналов из Вашингтона.

Трамп, в свою очередь, говорил, что хочет встретиться с Путиным как можно скорее.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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