Кремль вновь подтвердил готовность Путина к переговорам с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к разговору с американским коллегой Дональдом Трампом – Москва ждет сигналов из Вашингтона. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также прокомментировал вчерашнее заявление Трампа о том, что снижение мировых цен на нефть позволит завершить конфликт на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, украинский конфликт не зависит от цен на нефть, а связан с угрозами нацбезопасности России и полным отказом Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России», – сказал Песков.

Ранее Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным как можно скорее. Он считает, что урегулирование конфликта на Украине сейчас полностью зависит от Москвы. По его утверждению, Киев готов к сделке.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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